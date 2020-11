Policiais recuperam veículos furtados em SP após suspeitos colocarem a venda

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na tarde de ontem (3), um Rolo Compactador Dynapac e um veículo Compactador vibratório de solo - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) em Ponta Porã, a 258 km de Campo Grande, recuperaram na tarde de ontem (3), um Rolo Compactador Dynapac e um veículo Compactador vibratório de solo.

Os militares receberam a informação de que dois veículos estariam à venda e que seriam objetos de crime. Chegando no local foram recebidos por um homem, que informou serem os veículos de propriedade de seu patrão.

Durante as checagens junto ao Sistema de Cadastro Criminal localizou-se um registro de furto ocorrido no dia 3 de agosto do corrente ano, na cidade de Caçapava (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária acompanhado por seu advogado.