Policiais prendem 36 pessoas em apoio à Operação Ágatha

Sete mandados de prisão foram cumpridos contra detentos que já estavam custodiados no presídio - (Foto: Divulgação)

Realizada entre os dias 19 e 23 de novembro, a Operação Ágatha realizada em Ladário prendeu 36 com idade entre 23 e 58 anos com apoio das Forças Armadas, em especial a Marinha do Brasil.

Os detidos, em Corumbá e Ladário, têm condenações envolvendo crimes de furto qualificado, roubo, tráfico de drogas e homicídio, entre outros delitos transfronteiriços. Sete mandados de prisão foram cumpridos contra detentos que já estavam custodiados no presídio.

A Operação contou com a participação de militares do Comando do 6º Distrito Naval, Policiais Civis e Penais, e outros agentes dos Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF), além do emprego de cães farejadores do 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas.