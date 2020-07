Policiais civis prendem casal suspeito de matar e atear fogo em corpo de homem, em Ponta Porã

Policia Civil - (Foto: Polícia Civil/MS)

Policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã esclareceram um caso de homicídio após a comunicação de desaparecimento registrado na última terça-feira (28). A comunicante, que era irmão da vítima, Ludwig Max Pockel (48) estaria desparecido desde o último sábado e, após ter ido até o Assentamento Itamarati, no sítio onde Ludwig mora para procurá-lo, encontrou a casa toda revirada e, segundo o filho de Ludwig e sua namorada, o mesmo foi visto pela última vez no sábado.

Investigadores do Setor de Investigações Gerais da 1ª DP foram até o assentamento onde identificaram a ‘suposta’ mulher de Ludwig, de 33 anos. Ela informou ser amante de Ludwig, porém que teria um relacionamento amoroso com ele e outro rapaz, de 40 anos.



Ela e o namorado foram levados até a Delegacia, onde prestaram depoimento, devido as contradições reveladas após levantamentos realizados pelos policias, o namorado da confessou que matou a vítima.



Ele contou ter esfaqueado Ludwig após ser atacado. Segundo seu relato, o autor teria tomado a faca da vítima e desferido vários golpes. Juntamente com a namorada, carregaram o corpo em uma pick-up que pertencia ao autor, até uma plantação de milho onde foi desovado. Eles teriam ateado fogo no corpo e na motocicleta da vítima com intenção de ocultar o cadáver.

Após a confissão, ele apontou onde o corpo foi desovado.

O juiz da comarca de Ponta Porã determinou a prisão temporária do casal. Eles se encontram custodiados no 1º DP de Ponta Porã e foram indiciados pelo crime de homicídio doloso.