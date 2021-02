Polícia prende três homens em flagrante tentando furtar agência do Correios em Itaporã

O trio foi preso - (Foto: Cido Costa)

O Núcleo Regional de Inteligência de Dourados-NRI obteve a informação de que a agência dos Correios em Itaporã seria furtada, tendo os autores, inclusive, já desligado o sistema de vigilância instalado no local. Foi constatado que a inteligência do 3º Batalhão de Polícia Militar também havia obtido essa informação.

Segundo o portal Dourados Agora, equipes do NRI e do SIG de Dourados, conjuntamente com a Polícia Militar, monitoraram a agência dos Correios de Itaporã durante toda a madrugada de sábado para domingo, identificando que os autores haviam desligado, além do sistema de monitoramento, a eletricidade do prédio.

Foi constatado que os autores optaram por adentrar a agência e arrombar os cofres na madrugada de domingo para segunda. Assim, novamente as equipes da Polícia Civil e Militar montaram vigilância no local, sendo que por volta das 00:30h visualizaram três homens, que portavam sacolas, adentrar pelos fundos da agência dos Correios.

Foi realizada abordagem no momento em que os autores haviam arrombado cadeados e quebrado uma janela, efetivando-se a prisão dos três. Com eles foram apreendidas várias ferramentas que seriam utilizadas para arrombar os cofres dos Correios. Os três autores são residentes em Dourados e um deles é ligado a uma facção criminosa, detentor de extensa ficha criminal e que se encontrava foragido. Em razão de os Correios ser uma empresa pública federal, na manhã desta segunda-feira (22) os três presos foram encaminhados pelo SIG à Polícia Federal, com a finalidade de serem autuados em flagrante.