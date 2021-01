Polícia prende no Rio quatro suspeitos de matar criança no réveillon

Manifestação feita no Rio no começo de dezembro de 2020 pediu pelo fim da morte de crianças na cidade onde após duas primas serem mortas durante um tiroteio na frente de casa - (Foto: Rio de Paz)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deteve nesta terça-feira, 12, quatro homens suspeitos de disparar tiros na noite de 31 de dezembro na favela do morro do Turano, no Rio Comprido (zona norte do Rio), para comemorar o réveillon. Naquela madrugada, uma bala perdida atingiu e matou a menina Alice Pamplona da Silva de Souza, de 5 anos, que estava em casa, com os pais, comemorando o réveillon.

A suspeita é de que algum deles tenha disparado o tiro que matou Alice. Durante a operação policial desta terça-feira, um quinto suspeito foi morto durante confronto com a Polícia Militar. Com ele foi apreendida uma pistola, diz a PM.

Segundo a polícia, os três adultos e o adolescente detidos integram uma facção criminosa que controla o tráfico de drogas na favela do Turano e foram presos em decorrência de um trabalho de inteligência.

Foram apreendidos uma pistola, munições, farta quantidade de drogas e dinheiro. Por enquanto, os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência e porte ilegal de arma de fogo. Se ficar comprovado que algum deles disparou o tiro que matou Alice, este pode ser acusado de homicídio.