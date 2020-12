Polícia prende homem com caminhonete roubada carregada de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na tarde de ontem (04), uma caminhonete S10 de cor cinza e com placas falsas carregada com 1 tonelada de maconha - (Foto: DOF)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram, na tarde de ontem (04), uma caminhonete S10 de cor cinza e com placas falsas carregada com 1 tonelada de maconha na rodovia MS-345, município de Bonito, a 296 km de Campo Grande.

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Os militares deram ordem de parada ao condutor da S10, que não obedeceu e saiu em alta velocidade. Logo em seguida o homem, de 29 anos, foi abordado e detido. Ele disse aos policiais que foi contratado para pegar a camionete, já com a droga, em Bela Vista e entregá-la em Campo Grande.

Durante a checagem dos agregados do veículo (numeração de chassi e motor), os policiais localizaram um Boletim de Ocorrência de veículo roubado na cidade de Boa Esperança (ES), crime ocorrido no dia 1º de outubro desse ano.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Bonito, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária