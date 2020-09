Final de semana com fiscalização intensificada nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul

“Operação Independência 2020” - (Foto: Arquivo Sejusp)

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) deflagrou em todo o estado de Mato Grosso do Sul, nas primeiras horas desta sexta-feira (04), a “Operação Independência 2020”, com o objetivo de garantir segurança aos usuários dos mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais durante o feriado prolongado.

De hoje até às 8 horas de terça-feira (08), haverá aumento da presença policial militar em pontos críticos e sensíveis das estradas estaduais, onde equipes volantes percorrerão locais estratégicos, com base no geoprocessamento de dados realizado previamente.

O emprego do policiamento preventivo se dará por meio das 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixas dos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. O Centro de Comando e Controle instalado na sede da Polícia Militar Rodoviária em Campo Grande irá monitorar 24h, durante toda a operação, os resultados e desenvolvimento das ações operacionais no terreno.

Conforme o comandante da Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel Wilmar Fernandes, a expectativa é que por conta da pandemia de Coronavírus, haja um fluxo viário incomum para feriados, com redução considerável do trafego de veículo. “Por esse motivo a principal orientação aos usuários é que isso não seja um atrativo para que se imprima velocidade superior ao permitido na via, já que esta infração representa a maior causa e dos mais violentos acidentes nas rodovias”, alerta.

A Polícia Militar Rodoviária, além de atuar na fiscalização do trânsito rodoviário também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que são recorrentes nas estradas e rodovias estaduais.

A Polícia Militar Rodoviária disponibiliza o número 198, com ligações gratuitas, para denúncias e informações. O serviço funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados.

Joelma Belchior, Sejusp