Polícia Militar Rodoviária intensifica fiscalização durante feriado

Do dia 5 até às 8 horas de terça-feira (8), a Polícia Militar Rodoviária aumentará a presença em pontos críticos e sensíveis das estradas

De hoje (5) até às 8h de terça-feira (8), a Polícia Militar Rodoviária está realizando a “Operação Independência 2020” que vai intensificar a fiscalização nas rodovias estaduais durante o feriado em todo o Estado.

Quem quiser pegar a estrada no feriado pode se deparar com uma das 12 Bases Operacionais Rodoviárias fixas dos municípios de Amambaí, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas com o emprego do policiamento preventivo.

De acordo com o comandante da Polícia Militar Rodoviária, tenente-coronel Wilmar Fernandes, a expectativa é que por conta da pandemia de Coronavírus, haja um fluxo viário incomum para feriados. “Por esse motivo a principal orientação aos usuários é que isso não seja um atrativo para que se imprima velocidade superior ao permitido na via, já que esta infração representa a maior causa e dos mais violentos acidentes nas rodovias”, alerta.

A Polícia Militar Rodoviária, também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes que são recorrentes nas estradas e rodovias estaduais.