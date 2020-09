Polícia Militar Rodoviária apreende carreta carregada de cigarros avaliada em R$ 2 milhões

Cigarros contrabandeados foram apreendidos ontem pela manhã - Divulgação PM

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu na manhã de ontem (23), em Ivinhema, 35 mil pacotes de cigarros estrangeiros e prendeu um homem de 39 anos, que realizava o transporte dos produtos em carreta que seguiria para o estado do Paraná. A apreensão foi feita durante a Operação Hórus, desencadeada pela SEJUSP/MS e pela Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública,

A apreensão ocorreu enquanto a equipe da Polícia Militar Rodoviária realizava policiamento ostensivo na BR-376. Ao dar ordem de parada ao caminhão Iveco/Stralis, com placas mercosul, o condutor foi questionado quanto à origem, destino e carga que estaria transportando. O condutor confessou que estava transportando cigarros paraguaios e ao conferir a carga, os policias da PMR constataram o ilícito.

O autor, que é natural do estado de São Paulo, informou aos policiais que buscou o carregamento de cigarros em Itaquiraí e levaria até o estado do Paraná, recebendo a quantia de oito mil reais. Ele não deu mais detalhes do crime. A carga de cigarros mais o veículo somaram um prejuízo estimado em 2 milhões de reais ao contrabando.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com o veículo e os cigarros para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados.