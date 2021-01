Polícia Militar realiza Operação Orla Segura na capital

Operação Orla Segura - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizou neste sábado (09) a Operação Orla Segura, tendo como foco o policiamento nos pontos sensíveis da área central e região da Orla Morena.

Os policiais desenvolveram ações como rondas e abordagens específicas em toda a área central, além do policiamento com o objetivo de prevenir e reprimir roubos e furtos.

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito com o apoio da equipe do Detran-MS, realizou na Orla Morena, próximo a pista de Skate, a blitz da Lei Seca com intuito de inibir acidentes de trânsito e motoristas embriagados.

Durante a operação, 14 indivíduos se recusaram a realizar o teste do bafômetro, 02 pessoas foram abordadas conduzindo veículo sob influência de álcool, e outras 14 tiveram a CNH recolhida. Além disso, os agentes flagraram pessoas sem os documentos de porte obrigatório e com licenciamento vencido.