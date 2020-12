Polícia Militar prende suspeito de matar a companheira em Corumbá

O suspeito foi preso e levado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá - (Foto: Divulgação/PMMS)

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem suspeito de matar a companheira a facadas, na madrugada deste domingo (13), em um conjunto habitacional em Corumbá.

De acordo com a polícia militar, o porteiro do conjunto habitacional, acionou os agentes após escutar gritos vindo de um dos apartamentos e logo em seguida, avistar o suspeito sair correndo com manchas de sangue nas roupas. O homem deixou o local em moto modelo Honda Biz de cor vermelha.

Com as características passadas a equipe se deslocou em direção ao local da solicitação e na rua Ciríaco de Toledo em frente a um posto de combustível viram um indivíduo com as mesmas características pilotando uma moto Biz vermelha.

Foram acionados os sinais sonoros e luminosos e dada a ordem de parada para o suspeito que não acatou e continuou tentando se evadir até parar em frente a uma residência onde tentava abrir o portão rapidamente, porém foi contido pela equipe. Ainda segundo a PM, além das manchas de sangue nas vestes, o homem apresentava cortes em ambas as mãos.

Duas testemunhas informaram que foram ao apartamento de onde saíram os gritos e arrombaram a porta, ao entrar verificaram que a vítima já estava aparentemente morta.

A mulher foi encontrada pelos policiais seminua, caída ao lado da cama e ensanguentada. Havia uma faca suja de sangue em cima da cama.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e constataram o óbito.

O suspeito foi preso e levado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.