polícia militar prende autor de tráfico em paranaíba

Materiais apreendidos pela Polícia Militar - (Foto: Divulgação/PMMS)

Na tarde desta sexta-feira (19), Policiais Militares realizaram a prisão de um homem, 38, que traficava drogas em Paranaíba. Ao todo, foram apreendidos 2,715 kg de maconha e a quantia de R$ 849 reais.

Após recebimento de denúncia de que estaria ocorrendo uma situação de maus-tratos a um idoso, os policiais foram ao local e encontraram a suposta vítima que relatou estar com problemas de saúde, mas não confirmou estar sofrendo maus-tratos e que na residência havia apenas um sobrinho que recentemente estava morando com ele.

Os policiais decidiram fazer um registro do atendimento necessitando de documentos pessoais dos moradores do local e ao acompanharem o sobrinho do idoso até seu quarto, perceberam um forte odor de maconha e logo avistaram um saco plástico contendo maconha caída próxima a uma geladeira. Também foram encontrados mais dois tabletes da mesma droga dentro da geladeira.

O sobrinho do idoso recebeu voz de prisão e foi levado preso para a delegacia de Polícia Civil.