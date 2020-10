Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de MS recebem 20 novas motos BMW

Os novos veículos serão utilizados no policiamento tático de motos - (Fotos: Edemir Rodrigues)

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul receberam na manhã de hoje (20) 20 novas viaturas. São 14 motos BMW 850 cilindradas, zero quilômetro, para a Polícia Militar e 6 para o Corpo de Bombeiros, totalizando 20 viaturas de 2 rodas. O investimento total é de R$ 1.190.000,00, de recursos oriundos do Fundo Estadual de Segurança Pública.

Das motos que serão entregues para a Polícia Militar, 8 serão destinadas ao Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) em Campo Grande, 2 irão para Três Lagoas, 2 para Corumbá e 2 para a PM de Dourados. Os novos veículos serão utilizados no policiamento tático de motos, com o objetivo de reduzir o tempo resposta do policiamento preventivo e ostensivo.

A medida é uma forma de fazer o atendimento mais rápido

Já o Corpo de Bombeiros Militar irá empregar as motos BMW no moto-socorrismo, que é uma intervenção mais rápida e mais ágil, principalmente nos horários de pico, visando reduzir o tempo de resposta nos atendimentos pré-hospitalares, principalmente das vítimas de acidentes de trânsito. Das 6 novas motos do Corpo de Bombeiros, 4 ficarão em Campo Grande, sendo 2 na região norte e 2 na região sul e 2 irão para Dourados.

As novas BMW que passam a integrar a frota da segurança pública de Mato Grosso do Sul tiveram custo unitário de R$ 59.800,00. A Sejusp conseguiu adquirir os veículos com preço mais baixo por ter feito adesão à ata de registro de preços do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, o que agilizou a aquisição e trouxe economia aos cofres públicos.