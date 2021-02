Polícia Militar de MS realiza Espadim Tiradentes pela primeira na história da corporação

Acontece amanhã a entrega do "Espadim Tiradentes arma símbolo dos cadetes" - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) está formando os novos Cadetes da PMMS, e realizará pela primeira vez, em um momento histórico para a Instituição, a entrega do “Espadim Tiradentes – arma símbolo dos cadetes”.

São 53 Alunos-Oficiais, aprovados em concurso público, que ascenderão ao Quadro QOPM após conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO).

O Espadim carrega em si uma simbologia secular, originário da época do Czar Alexander III, que, no comando do Exército Russo, solicitou que seu armeiro forjasse pequenas espadas de aço em comemoração às vitórias em campanhas militares, a serem distribuídas aos príncipes do império, que deveriam portá-las até estarem aptos ao exercício do comando.

Na época, o oficialato era destinado apenas à nobreza, mas, devido o uso constante nas escolas militares pelos jovens aristocratas, o Espadim foi difundido pela Europa, vindo a se tornar peça do uniforme em vários países.

Nas Polícias Militares do Brasil, a arma recebe o nome de seu patrono, Joaquim José da Silva Xavier, sendo conhecido como “Espadim Tiradentes” e entregue aos Cadetes.

A solenidade será realizada em ambiente amplo e aberto, seguindo todas as medidas de distanciamento social e sanitárias, impostas pelas autoridades durante a pandemia. O número de convidados é restrito e o uso de máscaras será obrigatório.

O evento, inédito em MS, terá duração de aproximadamente uma hora. Toda a ritualística militar será executada, com guarda de honra, banda de música e desfile da tropa.

A formação realizada no Estado, possibilita aos futuros Oficiais conhecerem a dinâmica técnica e operacional da PMMS, desde os primeiros passos dentro da Instituição. Os catetes, que já são Bacharéis em Direito, têm sido forjados para atenderem a sociedade sul-mato-grossense com honra e destemor, tratando a comunidade com técnica e humanidade, para fortalecer a imagem da Polícia Militar e reforçar o compromisso em bem servir o povo do nosso Estado.

Serviço