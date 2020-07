Polícia Militar confisca pacotes de supermaconha em Campo Grande

Conhecida como supermaconha ou "skank" - (Foto: Reprodução)

Batalhão de Choque da Polícia Militar prendeu na tarde desta segunda-feira (20), na região da Vila Almeida, um homem, 24, pela posse de quatro quilos da supermaconha, skank, com alto índice de concentração ativa.

O traficante levantou suspeitas quando mudou bruscamente sua rota ao deparar-se com uma viatura durante policiamento de rotina. No veículo foram encontrados os pacotes da carga que viriam a ser entregues a um cliente na Capital, não informando as identidades do fornecedor e destinatário.

Autuado por tráfico, foi dirigido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). As substâncias foram encaminhadas à Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR)