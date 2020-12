Polícia Militar aborda quase 5 mil pessoas entre os dias 14 e 21 de dezembro em Campo Grande

Polícia Militar nas ruas da Capital - (Foto: Divulgação)

Neste período de Natal e Ano Novo, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul abordou 4.978 pessoas entre os dias 14 até o dia 21 de dezembro. O reforço do policiamento neste período faz parte da Operação Boas Festas, que ocorre em razão do aumento do fluxo de pessoas pelas áreas comercias dos municípios por conta do pagamento do salário de novembro e do 13º, que foram antecipados pelo Governo do Estado e das festividades natalinas.

Além do número de pessoas abordadas, 3.023 veículos foram vistoriados, 509 pessoas foram orientadas a voltarem para a residência e 171 residências foram flagradas com aglomerações.

Desde o dia 27, mais de 2 mil policiais em Campo Grande e nos mais movimentados municípios de Mato Grosso do Sul durante as festas de fim de ano.

O objetivo segundo o Comandante Geral da Polícia Militar, Marcos Paulo Gimenes, é aumentar a sensação de segurança, no momento em que o pagamento do décimo terceiro salário aumenta a circulação de dinheiro e de pessoas nas ruas.