Polícia identifica mulher que fez foto de vítima suicídio e espalhou em grupo de WhatsApp

Os policiais identificaram a mulher que cometeu o crime - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil instaurou Inquérito Policial para apurar a conduta de algumas pessoas que divulgaram, em grupos do aplicativo WhatsApp, fotos de uma mulher vítima de suicídio, ocorrido na manhã desta sexta-feira (08). O caso aconteceu em Brasilândia, a 285 km de Campo Grande.

O corpo da mulher foi encontrado no fundo de sua casa, suspenso por uma corda, por colegas de serviço da vítima. As testemunhas acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e fez o isolamento até a chegada do Delegado de Polícia e peritos criminais. Algumas das pessoas que tiveram acesso ao local tiraram fotos da cena de crime, e as divulgaram em grupos do aplicativo WhatsApp.

Após ser informada do ocorrido, a Polícia Civil conseguiu identificar uma mulher que fez a fotografia que está circulando nas redes sociais. Seu aparelho celular foi apreendido e será submetido a exame pericial. Outras duas pessoas que replicaram a mesma fotografia também foram identificadas. Além das pessoas que compartilharam as imagens e que já foram identificadas, os administradores dos grupos de mensagens do aplicativo nos quais as fotos foram divulgadas, também podem ser responsabilizadas.

O fato pode caracterizar o crime disposto no artigo 312 do Código penal (vilipendio a cadáver), cuja pena pode alcançar três anos de reclusão. Além disso, serão disponibilizados os dados da investigação aos familiares da vítima para que possam ingressar com ações de indenização por dano moral.