Polícia flagra desmatamento ilegal para criação de gado em fazenda de Corguinho e aplica R$ 10 mil em multa

A vegetação nativa havia sido retirada para criação de gado e foram verificadas com ajuda de imagens de satélite. - (Foto: PMA/Divulgação/Ednilson Paulino Queiroz)

A Polícia Militar Ambiental (PMA), com uso de GPS, flagrou desmatamento ilegal em fazenda de Corguinho, cidade a 100 quilômetros de Campo Grande. Durante trabalho de fiscalização realizado na data de ontem (01), aferiram e caracterizaram o uso do solo atual, de um desmatamento de 10 hectares de vegetação nativa realizado sem a licença ambiental, verificado por imagem de satélites e ocorrido no ano de 2017 em técnica de sobreposição de imagens.

A área já estava com plantio de pastagem e criação de gado e a madeira proveniente da vegetação desmatada não se encontrava mais no local. Apesar de gado no local a área já estava em regeneração.

O dono da propriedade rural, de 68 anos, foi multado em R$ 10 mil.

Além de ter que pagar a multa, o fazendeiro campo-grandense irá responder por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção e terá que apresentar plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental, em prazo de 30 dias.