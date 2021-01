Polícia fecha boca de fumo e prende suspeitos de tráfico em Ribas do Rio Pardo

Droga encontrada no local - (Foto: Divulgação)

Na manhã de ontem (18), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e um sargento da Polícia Militar prenderam em flagrante um jovem de 20 anos e outro de 19, suspeitos de praticar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Nas últimas semanas, a Polícia Civil recebeu denúncias anônimas de que um rapaz de 20 anos, pertencente à facção criminosa, teria vindo de Campo Grande para a prática do crime de tráfico de drogas em Ribas.

Além disso, esse indivíduo estaria comercializando drogas juntamente com o de 19, e que os dois mantinham uma boca de fumo no Bairro Santo André.

A investigação apurou que o jovem de 19 anos forneceu ao comparsa para que guardasse a droga. Ele ainda pegaria a droga de pouco em pouco para a revenda ilegal.

O jovem também estava monitorando rotinas de policiais de Ribas do Rio Pardo a mando do PCC, pois o comando estaria irritado com as últimas prisões efetuadas pelo Setor de Investigações Gerais visando o combate ao tráfico de drogas. O SIG chegou, inclusive, a receber informações de que o delegado estava sendo monitorado e seguido.

Na segunda-feira, os policiais receberam novos telefonemas anônimos indicando que, no quintal da biqueira administrada pelo jovem havia tabletes de maconha.

Os policiais realizaram campana nas proximidades para observação do movimento. Enquanto estiveram abaixados em um terreno ao lado, os policiais puderam constatar cheiro de maconha advindo do barraco.

Diante disso, optaram por adentrar na boca de fumo e surpreenderam o jovem em seu quarto, na companhia de uma mulher. Nos cômodos do quarto, foram encontradas sete trouxinhas de maconha, embaladas para pronta entrega a terceiros.

Foram localizados, ainda, vários petrechos para o tráfico, tais como sacolas picotadas e papel filme, e bastante dinheiro trocado, somando quase R$ 300. No interior da casa, também foram encontrados pertences do rapaz de 20 anos, como carteira de trabalho e bagagem com várias roupas pessoais.

Em continuidade às buscas, os policiais encontraram enterrado no quintal, dois tabletes grandes de maconha, pesando 2,2 kg, e 53 gramas de pasta-base de cocaína.

O jovem foi perguntado sobre a participação do outro rapaz, sendo por ele confirmadas todas as denúncias anônimas e diligências anteriores.

Na sequência, a equipe policial realizou diligências e conseguiu encontrar o outro suspeito no Bairro Jardim Vista Alegre.

Os dois receberam voz de prisão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e foram conduzidos à Delegacia para as providências cabíveis.

O rapaz de 20 anos foi preso recentemente por tráfico de drogas e obteve o benefício da liberdade provisória, porém, logo que saiu da cadeia, há quase dois meses, continuou com a comercialização de drogas. Os dois suspeitos estão custodiados à disposição da Justiça.