Polícia descobre 300 kg de drogas escondidas em sucata transportada em carreta

Maconha e skank apreendidos pela polícia em carreta abordada na MS-395. - (Foto: PMR/Divulgação)

Carga de 300 quilos de maconha e skank foram apreendidos no fim da tarde deste sábado (1°) durante rondas da PMR (Polícia Militar Rodoviária) na MS-395, em Anaurilândia, a 367 quilômetros de Campo Grande, na região de divisa com o estado de São Paulo. Os tabletes estavam escondidos em uma carreta que transportava sucatas, guiada por um homem de 36 anos, que foi preso em flagrante.

De acordo com a PMR, policiais faziam fiscalizações na região, quando deram ordem de parada a uma carreta Scania com placas de Viana, no Espírito Santo. Questionado sobre o destino da carga e detalhes do frete, o motorista não soube informar detalhes precisos e entrou em contradição por várias vezes, levantando suspeita dos agentes.



Durante vistoria na cabine da carreta Scania T113 placas de Viana/ES foram localizados vários tabletes de maconha que estavam escondidos debaixo da cama.

Após vistoria na cabine da carreta os militares encontraram 252 quilos de maconha e 48 de skank escondidos debaixo da cama. O condutor foi preso e confessou que ganharia R$ 100 reais por quilo de droga quando realizasse a entrega na cidade de Araçariguama, em São Paulo.



Após pesado, o entorpecente totalizou 300 quilos, sendo 252 de maconha e 48 de Skunk.

O veículo, a droga e o preso foram levados para a delegacia da cidade, onde o crime foi registrado como tráfico de drogas.