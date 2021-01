Polícia de Dourados realiza operação para investigar crimes ocorridos

Houve prisão - (Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News)

Em fiscalização na manhã de hoje (18), equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) e da Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira) realizaram uma operação em conjunto para buscar elementos de investigação de dois crimes ocorridos em Dourados, a 198 km de Campo Grande.

Segundo as informações do portal Dourados News, o primeiro crime foi registrado no dia 18 de dezembro, quando um homem identificado como Jefferson Pereira da Rosa, 40, morreu no Hospital da Vida após ser baleado. Os tiros acertaram as pernas da vítima, um braço e o abdômen.

Já o segundo caso trata-se da morte de um indivíduo identificado como Jailton Duarte do Nascimento, 33, vulgo Jajá, morador na rua Deolinda Rosa da Conceição, na Cohab II. Ele foi assassinado a tiros de pistola 9mm, por volta das 2h30 da madrugada do dia 1º de janeiro.

Há alguns dias, a Polícia Civil, através do SIG, investigava os crimes e conseguiu elementos que comprovam que o autor da morte do Jajá é uma pessoa chamada Everton. O suspeito foi preso na semana passada com drogas, um revólver calibre .38 e R$ 50,00 em dinheiro.

O crime teria sido motivado por conta de uma dívida de droga. A vítima, inclusive, teria falado para uma pessoa próxima que seria morto.