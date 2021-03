Polícia Civil realiza reconstituição de homem que foi encontrado morto em terreno baldio

A 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A 6ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande realiza nesta tarde (10) a Reprodução Simulada de crime de Homicídio, que acontecerá em um terreno baldio localizado na Rua General Angelo Frulegui da Cunha, Jardim São Conrado em Campo Grande.

O motivo da reconstituição é desvendar o assassinato realizado no dia 28 de fevereiro de 2020, onde Agnaldo Rodrigues da Silva, 36, foi encontrada morto, com sinais de violência, no local citado.

Após 1 ano de investigação, a Polícia Civil está prestes a desvendar o crime, porém, algumas incongruências precisam ser esclarecidas e por isso o delegado responsável pelo caso, Mikaill Faria, fará a reprodução, com o auxílio da equipe de perícia da Capital.

A vítima é de São Paulo (SP), e segundo as informações apuradas na época do ocorrido, mãe e filho teriam participado da morte de Aguinaldo. O rapaz foi identificado como filho da suspeita, após colidir de moto em um poste. Os dois haviam dito na época que Aguinaldo era um homem violento e que diariamente os ameaçavam.

A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele, mas ainda assim ela alega que o homem era violento. A suspeita contou que junto com o seu filho procuraram uma pessoa que era uma espécie de "justiceiro" do bairro, apelidado de "Disciplina" que chegou a fazer contato com Aguinaldo ordenando que ele parasse de procurar a suspeita e o filho.

Planejando a morte da vítima, o suspeito entrou em contato com Aguinaldo e na madrugada do dia 27, o homem invadiu a casa da vítima, quando o jovem e outro comparsa o espancaram com um pedaço de madeira até a morte. A ideia do criminoso era deixar o corpo no local, pois arranjaria um carro para remover de lá.