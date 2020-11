Polícia Civil prende investigados de cárcere privado e tortura no bairro Aero Rancho

Apreensão SIG - (Foto: Policia Civil)

Equipes da 5º Delegacia de Polícia, realizaram na manhã de quarta-feira (25), as diligências da operação “5º Mandamento” em Campo Grande, ao todo foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no bairro Aero Rancho e três mandados de Prisão Preventiva, referentes à investigação da morte de Vanderlei Carlos Ghidine, de 39 anos.

Três homens de 21, 26 e 51 anos foram presos. Com os suspeitos foram apreendidos celulares, um dos veículos utilizados durante a execução de todos os crimes e 150 maços de cigarro de origem estrangeira também foram apreendidos.

A investigação apurou que os suspeitos realizaram o sequestro e cárcere privado da vítima, sob alegação de furto, após a reclusão, o homem foi levado para o interior de uma residência no bairro Aero Rancho, onde uma sessão de tortura teria acontecido.

Posteriormente, a vítima teria sido transportada no interior de um veículo, e alvejada com disparos de arma de fogo. O corpo foi localizado em via pública do bairro Aero Rancho. Para o esclarecimento do crime, a equipe do Setor de Investigações Gerais (Sig) da 5ª DP realizou o cruzamentos de informações, e oitivas de testemunhas.

Os investigados serão encaminhados para a carceragem da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac) Cepol para posterior recâmbio ao Sistema Penitenciário.

As informações são do portal da Polícia Civil