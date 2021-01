Polícia Civil identifica homem suspeito de aplicar golpes na venda de veículo em Campo Grande

A 6ª Depac está responsável pelo caso - (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Campo Grande identificou um homem, 28, suspeito de aplicar diversos golpes em Campo Grande. Por meio das redes sociais, ele anunciava a venda de um Fiat Uno por R$ 6 mil, solicitava um adiantamento para "segurar" o carro e depois sumia.

Um casal procurou a polícia alegando que efetuou a compra à vista, por R$ 5.100,00. Na ocasião ele se apresentou com um nome falso, entregou o veículo e disse que o mesmo estava apenas com o licenciamento e IPVA do ano de 2020 atrasados. O suspeito afirmou que o carro era de uma tia dele e que ela iria ao Detran e ao cartório com eles para regularizar a transferência.

O casal foi ao Detran e verificou que as dívidas do veículo somavam mais de R$ 4 mil. Os policiais da 6ª Delegacia de Polícia conseguiram identificar o acusado e foram até seu último endereço. O local parece ter sido abandonado às pressas e o suspeito ainda não foi encontrado.