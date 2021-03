Polícia Civil fecha 'boca de fumo' que funcionava como mercearia em Sidrolândia

Diante da confirmação da comercialização de drogas no local, foi realizado o fechamento do estabelecimento e o suspeito foi preso - (Foto: Divulgação)

Na tarde de ontem (1), a Polícia Civil, através do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Sidrolândia, a 65 km de Campo Grande, prendeu em flagrante por tráfico de drogas um homem, de 41 anos, e realizou o fechamento do ponto de venda de drogas no bairro Sidrolar, em Sidrolândia.

Foram apreendidas diversas porções de pasta base, maconha e cocaína preparadas para venda, bem como balança de precisão e diversas notas de dinheiro trocadas, típicas da traficância.

Para tentar burlar a fiscalização da polícia, no local funcionava uma mercearia de fachada. Diante da confirmação da comercialização de drogas no local, foi realizado o fechamento do estabelecimento e o suspeito foi preso.