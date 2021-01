Polícia Civil encontra suspeito de assassinar comerciante em frente a conveniência no Danúbio Azul

O crime aconteceu em frente a conveniência - (Foto: Reprodução)

Após intensas buscas, a Polícia Civil localizou e prendeu ontem (12) o homem, 22, suspeito de ser o autor do homicídio do comerciante Hugo Gonçalves, ocorrido no último dia 4 em frente a sua conveniência, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

Os investigadores localizaram o homem escondido em uma casa no bairro Caiobá. Após a prisão o suspeito confessou o crime e disse que matou o comerciante porque ele estava tentando se envolver com sua esposa.

Relembre - Como já noticiado pelo portal A Crítica, o crime aconteceu por volta das 20h em frente a conveniência de Hugo na Avenida Panamericana. Conforme informações apuradas, ele foi encontrado com dois tiros na cabeça e marcas de facadas pelas costas e morreu antes do socorro.

Um revólver calibre 32 com três munições e uma faca foram encontradas perto do corpo. Nas imagens de segurança é possível ver o assassino quebrar um taco de sinuca na vítima mesmo depois dele ter sido baleado e esfaqueado. Após o assassinato, o autor fugiu em um veículo VW Gol da vítima que foi abandonado no bairro Nova Lima.