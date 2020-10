Polícia civil e PRF se unem para desmantelar quadrilha que transportava veículos para Bolívia

A PRF, em uma ação conjunta com a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, desmantelou uma quadrilha especializada no roubo de veículos alugados de locadoras e que eram levados para a Bolívia - (Foto: PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação conjunta com a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, desmantelou, nesta sexta-feira (30), na BR 262, em Campo Grande, uma quadrilha especializada no roubo de veículos alugados de locadoras e que eram levados para a Bolívia.

As equipes deflagraram operação a fim de prender os membros da quadrilha, após investigações, e flagraram um homem, de 32 anos, transportando o veículo VW Tcross para a Bolívia. Outro homem, também de 32 anos, foi preso, atuando como ‘batedor’ do outro veículo.

Com as primeiras prisões, outras equipes da DEFURV foram ao encontro dos demais integrantes que eram responsáveis tanto pela ocultação dos carros, até o transporte, como pela busca dos veículos em outros Estados e locações. Ao todo 15 pessoas foram presas.

Foram identificados os mandantes, inclusive o receptador, de 31 anos, que seria o último “atravessador”. Este e outros três integrantes estão foragidos.