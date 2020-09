Polícia Civil descobre plantação de maconha em horta caseira

Já no fundo da casa, era mantida uma horta com vários pés de maconha em meio às hortaliças, além de mudas da mesma droga prontas para o plantio - (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Em Anastácio, a 137 km de Campo Grande, a Polícia Civil descobriu a plantação de maconha na residência em uma horta nos fundos de uma residência. Havia mais de 55 pés de maconha.

O proprietário da casa, 28, não estava no local. Os investigadores encontraram um pote na geladeira contendo 60g de maconha, um outro recipiente em cima do armário da despensa contendo mais 30g de maconha e uma balança de precisão.

Já no fundo da casa, era mantida uma horta com vários pés de maconha em meio às hortaliças, além de mudas da mesma droga prontas para o plantio.

Enquanto os policiais civis estavam na casa, outros usuários compareceram no local e foram detidos para esclarecimento. Todas as testemunhas confirmaram o tráfico de drogas no local e apontaram o homem de 28 anos como o responsável pela comercialização e plantio da droga.

O suspeito não estava no local, mas com apoio de policiais civis do SIG de Aquidauana, diligências foram realizadas até a sua localização. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.