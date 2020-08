Mais de 12 toneladas de maconha são incineradas em Campo Grande

O MS tem 1.550 km de fronteira com o Paraguai e a Bolívia - (Foto: Divulgação/ Sejusp MS)

A Polícia Civil por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), reduziu a cinzas mais de 12 toneladas de maconha e 37 kg de cocaína na manhã de ontem (12) em Campo Grande.

As drogas são apreensões de todas as forças de segurança do município. Essa incineração é a 5ª realizada pela Denar no ano de 2020. Estiveram presentes ao ato os delegados e equipes da Denar, promotor de justiça, peritos oficiais do Instituto da Análises Laboratoriais Forenses (IALF) da Coordenadoria Geral de Perícias e fiscais da Vigilância Sanitária.

Em virtude do período de pandemia, todas as medidas de prevenção foram tomadas no ato solene.

Recorde de apreensões

O MS tem 1.550 km de fronteira com o Paraguai e a Bolívia, países notoriamente conhecidos como produtores de drogas e somente entre 2015 e o mês de julho de 2020 as forças estaduais de segurança pública já tiraram de circulação pouco mais de 2 mil toneladas de maconha e cocaína, que teriam como destino os grandes centros urbanos nacionais e internacionais.