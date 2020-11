Polícia apreende 750 quilos de cocaína no porto do Rio

Os 750 quilos, são avaliados em R$ 216 milhões - (Foto: Polícia Federal)

Mais de 750 quilos de cocaína foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (6) no porto do Rio de Janeiro, em operação realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Civil do Estado do Rio. No início da noite, as autoridades seguiam pesando a droga já encontrada e vasculhando outras cargas preparadas para serem embarcadas em navios.

A cocaína estava em tabletes acondicionados em sacolas usadas para transportar minério de ferro. Essas sacolas, por sua vez, estavam escondidas em meio a grandes volumes de minério de ferro, transportado solto em quatro contêineres. A cocaína seguiria de navio do Rio para Antuérpia, na Bélgica. Ninguém foi preso.

Na Europa, cada quilo dessa droga vale cerca de 45 mil euros (R$ 288 mil). Os 750 quilos, portanto, estão avaliados em R$ 216 milhões. A Polícia Federal havia sido informada sobre a possibilidade de haver drogas escondidas nesse tipo de carga porque autoridades europeias tinham encontrado entorpecentes em contêineres com esse produto embarcados a partir do Brasil ao longo deste ano.