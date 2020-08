Polícia apreende 6 toneladas de maconha escondidas em carga de arroz em rodovia de MS

BPMRv apreende 6 toneladas de maconha em carga de arroz no MS - (Foto: BPMRv/Divulgação)

A Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreendeu 6 toneladas de maconha escondidas em uma carga de arroz na manhã deste sábado (1), na MS-156, em Amambai, a 359 km de Campo Grande.

De acordo com BPMRv, ao ser dado a ordem de parada, o motorista, de 41 anos, apresentou nervosismo e ao realizar uma busca minuciosa no veículo encontraram no meio da carga diversos fardos de maconha.





Polícia Militar Rodoviária apreende carreta com 6 toneladas de drogas e ultrapassa a marca de 100 toneladas neste ano

O condutor do veículo confessou que havia sido contratado para pegar a droga Ponta Porã e levar para o estado do Paraná. Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com o veículo e as drogas para a delegacia de Polícia Civil do município.



Com esta apreensão a Polícia Militar Rodoviária ultrapassa pela primeira vez em sua história a marca de 100 toneladas de entorpecentes apreendidos em um único ano.