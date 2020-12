PMA prende homem com armamento, munições e carcaça de jacaré

O homem afirmou ser funcionário do sítio e que as armas estariam na casa do sítio em que estava ficando - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo recebeu denúncias de caça ilegal quando realizavam fiscalização em um sítio no município, a 15 km da cidade na tarde de ontem (9). No local encontraram o suspeito, 23, em um trator, onde foram encontradas 22 munições calibre 22 e três munições calibre 12.

O homem afirmou ser funcionário do sítio e que as armas estariam na casa do sítio em que estava ficando. No local foram encontrados um rifle calibre 22 e mais 125 munições intactas do mesmo calibre e uma espingarda calibre 12, com mais cinco cartuchos. Os policiais vistoriaram em volta da casa e encontraram couro e duas carcaças de animal silvestre da espécie jacaré. O funcionário afirmou que havia abatido os animais com uso das armas e entregou um pedaço de carne dos jacarés que estava em um freezer.

A arma calibre 12 pertencia ao caçador

Em contato com o proprietário do sítio, que reside em Marechal Cândido Rondon (PR), o homem informou que o rifle calibre 22 lhe pertencia e que teria o registro. A arma calibre 12 pertencia ao caçador. As armas e munições, a carne e as carcaças dos jacarés foram apreendidas.

O infrator, residente em Corumbá, recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido à delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, onde foi autuado em flagrante por caça ilegal e porte ilegal de munições e arma.

A pena para a caça é de seis meses a um ano de prisão e do porte de arma de dois a quatro anos de detenção. O caçador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 10 mil pelo abate dos animais.