PMA de Bonito resgata jabuti com casco ferido, periquito ferido e captura gambá

Jabuti com o casco ferido - (Foto: Divulgação/PMA)

A Polícia Militar Ambiental resgatou um jabuti que estava com o casco dilacerado na tarde de ontem (4) na rodovia MS-178, próximo de Bonito.

Foi realizado também o resgate de um periquito com a asa ferida, através da solicitação de uma moradora do bairro Jardim Andréia.

Assim que os animais estiverem com a saúde estabilizada serão encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.

Além disso, um gambá que teria aparecido no estabelecimento comercial foi capturado. O proprietário de uma pousada telefonou à PMA para fazer a captura dedo animal. Os agentes foram ao local e capturaram o animal, com uso de um puçá e o colocaram em uma caixa de contenção. O bicho não apresentava ferimentos e foi solto no seu habitat natural, em uma vegetação distante do perímetro urbano.