PMA de Batayporã e Imasul autuam seis pescadores e apreendem petrechos ilegais de pesca

A autuação foi realizada por Policiais Militares Ambientais de Batayporã e Fiscais do Imasul - (Foto: Divulgação/Polícia Militar MS)

Seis pescadores foram autuados e multados em R$1.800 por praticar pesca sem licença ambiental. Com eles foram apreendidos um barco, um motor de popa e seis molinetes com varas. A autuação foi realizada por Policiais Militares Ambientais de Batayporã e Fiscais do Imasul.

Parte dos molinetes e varas apreendidos

A autuação ocorreu devido patrulhamento, onde foram abordadas 70 embarcações, fiscalizados 11 acampamentos e cinco ranchos de pesca, em um total de 144 pessoas nos municípios de Batayporã, Nova Andradina, Jateí e Anaurilândia, o patrulhamento ocorreu entre o dia (29) e o dia (31).

Além disso, em fiscalização no rio Ivinhema, foram retiradas oito cordas de espinhéis com 160 anzóis ao todo, 48 anzóis de galho e dois “joão-bobos-boias”. Vários peixes estavam presos aos petrechos ilegais e foram soltos pelos policiais. Os infratores que armaram os petrechos não foram localizados.

Petrechos ilegais apreendidos

A pesca sem licença não é crime ambiental, ao efetuar o pagamento da multa, os pescadores terão o material restituído.