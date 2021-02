PM prende em flagrante dupla que tentava furtar gado em Rio Verde de MT

PM prendeu em flagrante - (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar de Rio Verde de MT, a 170 km de Campo Grande, frustrou um furto de gado e prendeu em flagrante uma dupla envolvida no esquema na última segunda-feira (15). O caso só foi divulgado hoje (17) pela PM.

Os agentes chegaram até o local, após receberem uma ligação informando sobre o furto de gado de uma fazenda próximo ao município. As vacas estavam sendo transportados em uma camionete F4000 branca, na rodovia MS-080 próximo ao Rio Negrinho. O condutor informou que foi contratado pelo passageiro de 46 anos que é gerente da fazenda para transportar os animais.

A PM solicitou que o criminoso voltasse para a fazenda de origem. Ao chegar ao local o capataz de 21 anos correu e soltou 12 vacas e 2 bezerros que estavam presos no mangueiro. O jovem de 21 anos confessou que o homem é seu tio, e que havia solicitado que contratasse alguém para levar um gado para outra fazenda e o pagamento seria em óleo diesel.

Os PMs fizeram contato com o proprietário da fazenda e ele informou não ter autorizado a retirada do gado. O proprietário da fazenda, juntamente com o veterinário e um capataz reconheceram o gado que estava sendo furtado.