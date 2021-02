PM apreende carro roubado com 142 kg de maconha na fronteira

Os vizinhos não souberam informar sobre os responsáveis pela residência, apenas disseram que o local é de aluguel - (Foto: Divulgação)

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na tarde de ontem (9), um veículo Fiat Uno de cor prata carregado com 142 kg de maconha e um VW Fox branco, com os sinais de identificação adulteração em Ponta Porã, a 316 km de Campo Grande.

Os militares tinham a informação de um depósito de drogas e veículos roubados, no Bairro Carandá. No local, os policiais encontraram o portão aberto e a residência vazia. Durante as vistorias nos dois veículos localizou-se a droga no Fiat Uno distribuída em 167 volumes prensados, bem como, os indícios de adulteração no VW Fox.

Os vizinhos não souberam informar sobre os responsáveis pela residência, apenas disseram que o local é de aluguel. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.