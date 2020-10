Pescador amador é preso por capturar acima de cota permitida

Ele foi abordado em um veículo Chevrolet Meriva e transportava 79 exemplares de pescado, sendo 55 peixes da espécie piau, oito da espécie traíra e 16 da espécie piranha - (Foto: Divulgação/PMA)

Um pescador, 53, foi preso na madrugada de hoje (26) na rodovia MS-487 da cidade de Naviraí, a 364 km de Campo Grande, com transporte de pescado ilegal.

Ele foi abordado em um veículo Chevrolet Meriva e transportava 79 exemplares de pescado, sendo 55 peixes da espécie piau, oito da espécie traíra e 16 da espécie piranha, havendo diversos exemplares abaixo do tamanho mínimo de captura permitido pelas normas.

O pescador afirmou que voltava de uma pescaria no Rio Amambai, onde havia capturado o pescado. De acordo com a lei, o pescador amador só pode capturar e abater um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranha. Portanto, pelas espécies que tinha abatido, só poderia estar com seis exemplares, fato que também é caracterizado como crime, por ter capturado pescado acima da cota permitida. O pescado, pesando 13 kg e o veículo foram apreendidos.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saiu depois de pagar fiança. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.

Ele também foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 960. O pescado será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.