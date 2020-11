Penitenciária de Amambai está mais vigiada e segura com amplo sistema de monitoramento

De acordo com o diretor, o prédio já possuía as cores oficiais, mas a pintura já estava um pouco desbotada. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Com foco na segurança e melhoria do sistema de vigilância, a obra de ampliação da sala do chefe de equipe acaba de ser concluída na Penitenciária de Amambai. Além da construção de mais 12 m², foram instaladas janelas amplas em blindex, melhorando a visibilidade do pátio da unidade prisional.

Outra melhoria que o presídio ganhou foi o aumento na capacidade do Sistema de Monitoramento, com a instalação de mais nove câmeras de vídeo. Com isso, agora 57 câmeras garantem a visibilidade total do presídio.

“Temos 41 câmeras com visibilidade na sala do chefe de equipe, que abrangem as áreas de segurança, e outras 16, que cobrem a parte administrativa, que são monitoradas da sala da direção”, explica o diretor da unidade penal, Alexandre Ferreira de Souza, reforçando que praticamente todas as áreas estão sob vigilância.

O dirigente destaca que, um diferencial também, é que é possível que todo o sistema seja acessado remotamente, via internet. “Assim, qualquer autoridade que solicitar oficialmente e for autorizada, poderá acessar o sistema, garantindo total transparência nos trabalhos”, comenta Alexandre.

Revitalização

A Penitenciária de Amambai também ganhou revitalização da fachada, com pintura nas cores oficiais instituídas pela Agepen, garantindo melhor identidade visual ao prédio.

De acordo com o diretor, o prédio já possuía as cores oficiais, mas a pintura já estava um pouco desbotada.

A revitalização também contemplou a unidade de regime semiaberto, localizada ao lado do estabelecimento prisional de regime fechado.

Tanto as obras de ampliação da sala e sistema de vigilância, assim como a pintura, foram custeadas com recursos próprios.

Vigilância Externa

Está em análise para aprovação e liberação de recursos do Conselho da Comunidade de Amambai, o projeto de monitoramento de todo o perímetro ao redor da unidade prisional, com a implantação de quatro postes, abrangendo 16 câmeras ao todo, com visibilidade HDMI de até 150 metros.

Caso o projeto seja aprovado e a instalação realizada, o monitoramento será realizado também pela empresa de segurança privada “Confiável”, além desta direção, com acesso também da Polícia Militar. “Com a implantação deste projeto, ficará completo o monitoramento também das adjacências da unidade”, finaliza o dirigente.