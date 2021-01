Pelo telhado, homem tenta deixar 3 kg de maconha em presídio feminino da Capital

Entorpecentes apreendidos - (Foto: Divulgação)

Na madrugada desta quinta-feira (14), policiais penais conseguiram impedir que um homem deixasse pacotes de entorpecentes no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”, em Campo Grande. A apreensão aconteceu por volta das 1h40, quando os servidores verificaram um homem que acessou o telhado do presídio por meio da parede dos fundos do galpão de trabalho.

Os policiais do presídio visualizaram pelo sistema de câmeras e avisaram a outra equipe. Ao perceber a movimentação dos agentes, a pessoa recuou e fugiu em uma moto, deixando para trás uma mochila com cerca de 2,4 kg de maconha, embaladas em porções.

Na madrugada de terça-feira (12), outro flagrante semelhante foi registrado. Na oportunidade, os servidores que estavam de plantão na sede administrativa também visualizaram quando um homem tentava acessar o presídio, através do teto do prédio da Agepen. Ao receber a ordem para que descesse, o homem jogou a mochila e empreendeu fuga do local. Foram apreendidos 12 aparelhos celulares, 7,36 kg de maconha, 43,3 gramas de cocaína, 70 chips telefônicos, 63 pacotes de papel seda, 30 fones de ouvido, 22 carregadores de celular, dois cabos USB, entre outros.

Com as ações, tem sido mantidos servidores penitenciários de plantão noturno na sede administrativa para realizar a vigilância e cuidar a cada minuto os sistema de monitoramento por câmeras. A Polícia Militar, que é responsável pela guarda externa da unidade prisional, também foi informada sobre o modus operandi dos criminosos.

Além das medidas estruturais, transferências pontuais de internas têm sido realizadas e investigações estão em andamento para identificação dos envolvidos com base nas informações, imagens e provas já coletadas.