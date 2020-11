Pelo menos 107 bancas de jogo do bicho em Campo Grande terão até 10 dias para serem removidas

Quem não remover ficará sujeito às demais penalidades previstas na legislação em vigor - (Foto: Divulgação)

Foi determinada a retirada de 107 bancas de jogo do bicho espalhados em diversos pontos de Campo Grande. No documento divulgado hoje (25) e assinado pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luis Eduardo Costa, foram constatados irregularidades na instalação das bancas nos logradouros públicos, que são utilizadas para a realização de jogos diversos, violando o art. 5º, da Lei 2909/1992 - Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande.

Os responsáveis pelas bancas tem até 10 dias, a contar de hoje para removerem as devidas estruturas e acabar com as irregularidades constatadas. Quem não remover ficará sujeito às demais penalidades previstas na legislação em vigor.

A Operação Black Cat foi desencadeada no dia 23 de setembro. Na operação, 30 apontadores foram levados à delegacia, assinaram TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e foram liberados.

Outros pontos de venda de jogo do bicho também serão mapeados pela operação. Segundo informações o que for atividade mista, com venda de revista será fiscalizado e poderá ter o alvará cassado.