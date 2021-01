Pai é suspeito de estuprar filha de 10 anos na beira de rio em Maracaju

O pai teria estuprado a meninas em outras ocasiões - (Foto: Divulgação)

Um homem, 35, foi preso em flagrante na última segunda-feira em Maracaju, a 160 km de Campo Grande, suspeito de estuprar a própria filha, 10.

O abuso foi confirmado, após exame de corpo de delito na criança serem encontrados encontrado sêmen masculino e a confirmação da penetração.

Conforme informações do Maracaju Speed, junto a familiares da vítima, a primeira vez que o estupro pode ter acontecido, foi no banheiro da residência, localizada a Rua Minas Gerais, Vila Juquita, e o segundo ato de estupro ocorreu na segunda-feira (11), as margens de um rio.

A criança contou o ocorrido a um dos familiares, que buscou ajuda na Delegacia de Polícia Civil, após ser constatado o estupro, através do exame de corpo de delito, os agentes do SIG prenderam o autor em flagrante. A criança está sob cuidados de familiares.