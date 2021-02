Padre que estava voltando de férias, morre em acidente de trânsito

O veículo saiu da pista - (Foto: Reprodução/Portal Guaíra)

O padre palotinense Aldoir Ceolin morreu na manhã de ontem (31) na BR-163, no município de Mundo Novo, a 469 km de Campo Grande, ao se envolver em um acidente de trânsito. Equipes da CCR MS Via, do SAMU e Corpo de Bombeiros de Guaíra, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiverem no local realizando os atendimentos, mas a vítima ficou presa nas ferragens e morreu no local.

Já um ocupante do veículo Zafira teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico pelo SAMU.

Conforme o Portal Guaíra Notícias, o trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da ponte e longas filas ser formaram. Em nota, a igreja que o padre atendia afirmou que ele estava vindo de férias e acabou se envolvendo em um acidente de trânsito.

O corpo foi encaminhado para o IML e após exames de necropsia, o corpo será transladado para Santa Maria no Rio Grande do Sul. O sepultamento será em Vale Vêneto, no Rio Grande do Sul.