Padrasto mata enteada, tenta fugir mas é capturado e espancado por vizinhança

O homem atirou em duas mulheres - (Foto: Imagem meramente ilustrativa)

Na madrugada de hoje (15), Margareth de Jesus Fernandes, 35, foi morta a tiros no loteamento Vespasiano Martins, em Campo Grande. Segundo informações do boletim de ocorrência, ela havia se desentendido com o padrasto que após a briga sacou uma arma e atirou nela.

Ela foi socorrida e levada para a Santa Casa, já Margareth morreu ainda no local. De acordo com o hospital, uma outra da vítima do homem está em estado grave e passou por cirurgia abdômen.

O padrasto tentou fugir mas foi identificado por vizinhos e espancado. O autor foi preso e encaminhado para atendimento médico.