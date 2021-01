Operação "Viagem Santa" cumpre 10 mandados de prisão nas cidades de Dourados e Deodápolis em MS

Policia Federal - ( Foto: PF)

Com o apoio da Receita Federal, a Operação “Viagem Santa”, deflagrada pela Polícia Federal hoje (21), cumpre 10 mandados de prisão temporária (30 dias) e 14 mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados/MS, e Deodápolis/MS, além do sequestro e bloqueio de mais de R$ 10 milhões em bens móveis e imóveis da organização criminosa. Participam das operações aproximadamente 86 policiais federais e servidores da Receita Federal.

A Operação visa desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com as autoridades, a quadrilha era especializada no transporte de cocaína e maconha da cidade de Dourados/MS, para a cidade de São Paulo/SP.

Ao todo foram cumpridas 44 ordens judiciais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Cidade de Dourados. As investigações tiveram início em 2019 após a Polícia Federal com o apoio da PRF apreender em um ônibus de turismo mais de meia tonelada de cocaína em um ônibus. Todas as empresas envolvidas nas apreensões são sediadas na cidade de Dourados/MS.

Com informações da PF