Operação "Rota Vigiada" cumpre 19 mandados de busca e apreensão em MS

GAECO - (Foto: MPMS)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), realizou nesta manhã (5), a Operação “Rota Vigiada”, para o cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva e dezenove mandados de busca a apreensão, voltada especialmente ao tráfico de drogas na Região Cone Sul do Estado de MS.

Durante as investigações, que tiveram início em fevereiro deste ano, ficou nítido que a organização criminosa em questão possui estrutura voltada principalmente ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, contendo motoristas, batedores e grande número de olheiros envolvidos no monitoramento das estradas quanto à fiscalização policial.

Durante o período de investigações, foram apreendidos cerca de 4.700 kg de entorpecentes em poder de membros da organização criminosa. Dentre as prisões preventivas decretadas a serem cumpridas nas cidades de Naviraí e Três Lagoas, encontra-se a prisão do líder da organização e demais coordenadores do grupo.

Durante a manhã, foram efetuadas apreensões de entorpecentes como maconha, materiais para a embalagem de drogas, dinheiro e, também, grande quantidade de lâminas de cheque. Houve, ainda, prisão em flagrante e apreensão de três veículos. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Fátima do Sul, Naviraí, Itaquiraí e Ivinhema.

A Operação “Rota Vigiada” contou com o apoio de equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), do Batalhão de CHOQUE, da Força Tática de Nova Andradina (8º Batalhão de Polícia Militar) e da Polícia Rodoviária Estadual.