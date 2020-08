Operação nesta manhã prende dois suspeitos de pedofilia em Campo Grande

Os alvos foram descobertos por meio de levantamento do IP de seus computadores - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A manhã desta terça-feira (12) em MS começou agitada para a Polícia Civil que realiza mais um capítulo da Operação Deep Caught 2. Os policias estão fazendo uma varredura em cinco alvos para prender suspeitos de pedofilia no Estado. As prisões estão acontecendo em Campo Grande, Nova Andradina e outras regiões de MS.

Na Capital a operação está sendo desencadeada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Os alvos foram descobertos por meio de levantamento do IP de seus computadores. Dos dois presos na Capital um deles foi no bairro Carandá Bosque e o outro no bairro Ana Maria do Couto.

Deep Caught - O nome se refere a deep web, a qual possui sites que não podem ser acessados de meio convencional e onde atuam criminosos.