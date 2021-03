Operação frustra nova fuga de presidiários de Penitenciária de Pedro Juan Caballero

Conforme a ministra da Justiça do País, Cecilia Pérez, os presidiários estavam planejando organizar uma nova fuga - (Foto: Divulgação)

A Polícia Nacional do Sistema Penitenciário e do Ministério Público do Paraguai estão realizando desde a manhã de hoje (2), uma operação pente-fino na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, ao lado da cidade de Ponta Porã, divisa com Mato Grosso do Sul.

Conforme a ministra da Justiça do País, Cecilia Pérez, os presidiários estavam planejando organizar uma nova fuga, semelhante a que ocorreu em janeiro do ano passado, quando 76 integrantes de uma facção criminosa brasileira fugiram por um túnel. A ministra confirma que desta vez não há informações sobre outro túnel.

No mês passado um outro motim aconteceu no presídio de Tacumbu, em Assunção, Capital do Paraguai terminou com a morte de seis detentos. Pelo menos quatro deles foram decapitados pelos rivais de cela.

Na fiscalização, agentes encontraram no presídio de Pedro Juan armas artesanais, bebidas, drogas e diversos celulares.