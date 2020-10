Operação Finados: Polícia Militar Rodoviária intensifica fiscalizações em 15 mil km de estradas

Operação Finados - (Foto: Governo do Estado de MS)

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) inicia a partir das 18 horas desta sexta-feira (30) a “Operação Finados”, que segue até às 08 horas da próxima terça-feira (03) em todo o Estado. O objetivo da Operação é garantir segurança aos usuários dos mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais, com a ampliação da presença policial militar em pontos críticos e sensíveis, priorizando o controle de velocidade, o combate à embriaguez ao volante e a fiscalização de ultrapassagens proibidas.

De acordo com o planejamento da PMRv, as ações contarão com o acréscimo de efetivo, com foco no policiamento preventivo que se realizará por meio das 11 Bases Operacionais Rodoviárias fixas, distribuídas pelos municípios de Amambai, Campo Grande, Corumbá, Bonito, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, além de outras 12 equipes volantes que percorrerão pontos críticos em horários sensíveis e vulneráveis das rodovias.

As rodovias estaduais que ligam as cidades turísticas mais procuradas nos feriados também receberão reforço no policiamento rodoviário, além dos locais definidos com base no geoprocessamento de dados previamente analisados. O Centro de Comando e Controle instalado na sede da PMRv em Campo Grande irá monitorar 24 horas, durante toda a operação, os resultados e desenvolvimento das ações operacionais no terreno.

A PMRv, além da fiscalização do trânsito rodoviário, também atuará no enfrentamento ao tráfico de drogas, contrabando e descaminho e outros crimes que ocorrem nas estradas e rodovias estaduais.

Orientações

Para uma viagem segura a PMRv orienta os usuários das rodovias estaduais a respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito.

É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de maior fluxo de veículos e estar atento às condições mecânicas do veículo. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco do motorista de cometer erros, portanto é recomendável que a cada três ou quatro horas de viagem, se faça uma pausa para descanso ou o revezamento da direção do veículo. O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.

Para denúncias e informações, ligue 198 e fale com a PMRv.