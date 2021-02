Operação desarticula quadrilha em três cidades de MS envolvida em contrabando de cigarros

Acontece desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (2) a "Operação Audacios" da Polícia Federal (PF) nos municípios de Dourados, Ponta Porã e Campo Grande - (Foto: Divulgação)

Acontece desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (2) a "Operação Audacios" da Polícia Federal (PF) nos municípios de Dourados, Ponta Porã e Campo Grande. O objetivo da operação é desarticular uma organização que realiza o contrabando de cigarros de origem estrangeira. Até o momento foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão.

As investigações começaram em dezembro de 2019 após o furto de uma carga de cigarros de origem paraguaia, avaliada em R$ 2 milhões, apreendida e acondicionada dentro de um caminhão estacionado na calçada recuada defronte à Delegacia de Polícia Federal de Dourados. Com o ocorrido, investigações foram realizadas para descobrir o grupo nos três municípios de Mato Grosso do Sul que há anos contrabandeia os cigarros.

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal da Cidade de Durados. A quadrilha vai responder o pelos crimes de contrabando, associação criminosa e furto qualificado. As penas cominadas podem chegar a mais de 15 anos de prisão. Os presos foram encaminhados aos estabelecimentos prisionais do Mato Grosso do Sul, onde ficarão à disposição da Justiça Federal.