Operação da Polícia termina com a prisão de quatro pessoas durante festa clandestina

Materiais apreendidos durante a operação - (Foto: Divulgação/PMMS)

Durante operação para coibir festas clandestinas, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Chapadão do Sul identificaram nesta madrugada (08), um evento realizado sem autorização dos órgãos competentes. A festa estava regada de entorpecentes, além de fornecimento de bebidas alcoólicas para menores e utilização de som automotivo em volume alto.

Durante a chegada ao local, os policiais foram recebidos de forma agressiva, com garrafas e latas de cerveja sendo arremessadas, os agentes revidaram a injusta agressão utilizando componentes químicos e munições de elastômeros.

O jovem proprietário do veículo, afirmou que foi contratado pelo dono da casa para animar a festa e receberia o valor de R$200,00. No interior do automóvel, foram encontradas porções de substância esbranquiçada, análoga a cocaína. Condutor do veículo negou ser o dono da droga.

Um homem correu para o fundo da casa ao notar a chegada dos policiais e escondeu um objeto, posteriormente foi localizado um revólver de cabo de madeira, calibre 38, marca Rossi com numeração suprimida, com 05 (cinco) munições intactas.

No local haviam aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) pessoas, sendo 30 menores de idade que consumiam bebida alcoólica.

Foi realizado busca pessoal em todos os jovens presentes na festa e encontrado maconha, cocaína, garrafas com substância entorpecente conhecido como LOLÓ, durante busca pessoal os policiais abordaram um homem de 22 anos que possuía tornozeleira eletrônica e que tinha medidas cautelares para não frequentar locais com bebida alcoólica, portanto ele foi detido e encaminhado à delegacia.

A operação terminou com a prisão de 04 pessoas em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, corrupção de menores, perturbação da tranquilidade, porte de drogas para consumo pessoal, desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito.

Foram recolhidos três veículos e aplicadas 07 notificações de trânsito, além disso, foram apreendidos durante a operação: uma arma de fogo e 05 munições, 126 gramas de maconha, 08 gramas de cocaína, 30 cigarros de maconha pronto para consumo, 500 ml de Loló e R$ 1.798,00 (um mil e setecentos e noventa e oito) reais em espécie.